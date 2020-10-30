Макао, Китай, , 02:48 — REGNUM Выручка ресторанного бизнеса в специальном административном районе Макао в Китае выросла на 4,1% в годовом исчислении до 12,24 млрд патак (около $1,53 млрд) в 2019 году, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно последнему отчету Службы статистики и переписи (DSEC), затраты в данной сфере выросли на 3,4% до 11,88 млрд патак (около $1,49 млрд) в 2019 году. Валовый профицит сферы составил 377 млн патак ($47,23 млн), что на 37,4% больше в годовом исчислении.

В то же самое время, коэффициент профицита и отношение валового профицита к расходам выросли на 0,8 процентных пункта до 3,1% и 3,2% соответственно. Валовая добавленная стоимость, измеряющая отраслевой вклад в экономику, увеличилась на 8,7% в годовом исчислении до 4,67 млрд патак ($585,01 млн).

Всего 2419 ресторанов, мест для еды и питья, также киосков с готовой едой, работающих на муниципальном рынке в 2019 году, выросло на 76% в годовом исчислении. Количество человек, вовлеченных в эту сферу выросло на 411 до 34 034.