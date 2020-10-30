Ухань, Китай, , 02:36 — REGNUM Столица китайской провинции Хубэй город Ухань, который наиболее всего в Китае пострадал от эпидемии нового коронавируса, обеспечил значительный экономический подъем в третьем квартале года, сообщает агентство Синьхуа.

Целый ряд экономических показателей перешел к позитивному экономическому росту в третьем квартале, включая объемы производства в промышленной сфере, которые выросли на 12,9%.

Общий объем производства в сельском хозяйстве, лесной сфере, животноводстве и рыболовстве в период с июля по сентябрь выросли на 8,6% в годовом исчислении, в то время как инвестиции в основные фонды также росли три месяца подряд.

За первые три квартала года Ухань создал 168 тыс. новых городских рабочих мест, а инвестиции в здравоохранение и социальную сферу выросли на 27,4%. Индекс потребительских цен вырос на 3,5% в годовом исчислении.

ВРП Уханя упал на 10,4% в годовом исчислении за первые три квартала против 19,5% падения в годовом исчислении за первую половину года, отметил замдиректора муниципального бюро статистики Цзян Юй.