Пекин, , 02:29 — REGNUM Китай произвел 262,93 тонны золота за первые девять месяцев года, что на 12,42 тонны или 4,51% ниже, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.

Потребление золота снизилось на 28,66% в годовом исчислении до 548,09 тонны за первые три квартала 2020 года, если верить данным Китайской ассоциации золота. Потребление золотых украшений на рынке Китая составило 343,08 тонны в период с января по сентябрь, что на 34,43% больше в годовом исчислении.

За тот же период потребление золотых монет и слитков в стране снизилось на 14,07% в годовом исчислении до 142,52 тонны, в то время как потребление золота в промышленной сфере просело на 21,11% в годовом исчислении до 62,49 тонны.

На фоне стабильного восстановления внутренней экономики и стремительного роста рынка бракосочетаний в Китае, потребление золота в Китае недавно взметнулось. Только за третий квартал потребление этого желтого металла в стране выросло на 28,71% относительно второго квартала.