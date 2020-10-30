Пекин, , 02:23 — REGNUM Располагаемый доход на душу населения среди сельских жителей Китая вырос на 1,6% в годовом исчислении за первые три квартала года, сообщает агентство Синьхуа.

В период с января по сентябрь текущего года располагаемый доход сельских жителей страны на душу населения составил 12 297 юаней (около $1835), в кто время как в четвертом квартале также ожидается устойчивый рос, сообщил замминистра сельского хозяйства и вопросов села Лю Хайсинь.

За время 13-й Пятилетки (2016−2020), разрыв доходах на душу населения между городскими и сельскими жителями Китая упал до 2,64:1 в 2019 году с 2,73:1 в 2015 году, отметил Лю. Доход сельских жителей на душу населения преодолел отметку 16 тыс. юаней в 2019 году.