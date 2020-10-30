Пекин, , 02:18 — REGNUM Чистая прибыль китайского гиганта в области экспресс-доставки S.F. Holding Co., Ltd. Отчитался о мощном росте доходов в третьем квартале 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Чистая прибыль компании в период с июля по сентябрь взлетела на 51,6% в годовом исчислении до почти 1,84 млрд юаней (около $274 млн), в то время как выручка поднялась примерно на 34% до 38,46 млрд юаней, говорится в финансовом отчете компании.

За первые три квартала года компания заработала 5,6 млрд юаней чистой прибыли, что на 29,8% больше в годовом исчислении, а полученная выручка достигла 109,6 млрд юаней, что, в свою очередь на 39,1% больше в годовом исчислении.

S.F. Holding является лидером в области курьерских услуг среднего и высокого класса в Китае. Компания значительно выиграла от бума электронной коммерции, который начался во время эпидемии нового коронавируса в Китае.

Только за сентябрь компания обеспечила 728 млн отправлений посредством своих экспресс-логистических служб, что на 60,4% больше в годовом исчислении.