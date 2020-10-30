Пекин, , 02:11 — REGNUM Поставки свинины в Китае должны вырасти на 30% в годовом исчислении во время празднования предстоящего Фестиваля весны (Китайского Нового года) на фоне роста производства и импорта, сообщили 28 октября в Министерстве сельского хозяйства КНР.

По данным министерства, предоставленным в рамках пресс-конференции, меры по наращиванию количества фермерских хозяйств и их объемов производства, а также по контролю над африканской чумой свиней, которые принесли свои позитивные плоды, значительно улучшили ситуацию с восстановлением производства свинины в стране.

На конец сентября текущего года количество свиней, пригодных для убоя, достигло 370 млн, что составляет 84% от показателей 2017 года, сообщил главный экономист министерства Вэй Байган.

Вэй также добавил, что цены на свинину продолжили сокращаться восемь недель подряд, по мере того как продолжило восстанавливаться поголовье свиней. По его словам, в предстоящий Китайский Новый год не ожидается существенно роста цен на свинину.