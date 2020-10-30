Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Выручка американской компании Amazon в третьем квартале 2020 года достигли рекордных $96,1 млрд, увеличившись на 37% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Это следует из опубликованной 29 октября корпоративной отчётности компании.

Общемировые продажи Amazon выросли на 37%, на территории США и Канады — на 39%. Прибыль компании, продающей товары и услуги через интернет, составила $6,3 млрд ($12,37 на одну акцию).

Эксперты отмечают, что спрос на услуги Amazon значительно подстегнула пандемия нового коронавируса. В настоящее время рыночная капитализация компании оценивается примерно в $1,52 трлн. Американский предприниматель Джефф Безос, основавший компанию в 1994 году, сейчас является богатейшим человеком в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмен, основатель компании Amazon Джефф Безос, который является самым богатым в мире человеком, потерял 27 октября $6,8 млрд из-за обвала на мировых фондовых биржах.

Читайте также: Чистая прибыль Samsung Electronics в третьем квартале выросла на 48,9%

Читайте ранее в этом сюжете: Бизнесмен Джефф Безос потерял за день почти $7 млрд