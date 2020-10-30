Подгорица, 30 октября 2020, 00:38 — REGNUM Согласно последним прогнозам Центрального банка Черногории 29 октября, падение показателей валового внутреннего продукта страны в 2020 году может составить около 17% из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили после заседания Совета ЦБ Черногории, который провёл губернатор Радое Жугич. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.
Совет также рассмотрел и принял отчет о предпринимательстве и проведении политики ЦБ за август 2020 года. На основе этого был сделан вывод, что все действия ЦБ были осуществлены в течение упомянутого периода в соответствии с программой работы этого учреждения.