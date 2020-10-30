Подгорица, , 00:38 — REGNUM Согласно последним прогнозам Центрального банка Черногории 29 октября, падение показателей валового внутреннего продукта страны в 2020 году может составить около 17% из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили после заседания Совета ЦБ Черногории, который провёл губернатор Радое Жугич. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Учитывая высокую степень неопределенности ситуации, вызванную пандемией вируса COVID-19, недоступность значительного количества данных, а также отсутствие опыта решения такого рода проблем, было подчеркнуто, что этот прогноз характеризуется относительно высокой степенью неизвестности. Данный прогноз может постоянно обновляться при появлении новых данных», — отметил Жугич.

Совет также рассмотрел и принял отчет о предпринимательстве и проведении политики ЦБ за август 2020 года. На основе этого был сделан вывод, что все действия ЦБ были осуществлены в течение упомянутого периода в соответствии с программой работы этого учреждения.