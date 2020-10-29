Рим, , 22:46 — REGNUM За все время эпидемии в Италии в той или иной форме поддержку правительства страны получили 14 миллионов человек, таковы данные национального института социального обеспечения (Пенсионного фонда), опубликованные в четверг, 29 октября.

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Общая сумма средств, выделенных на поддержку граждан и предприятий, составила около 50 млрд евро.

Без этих расходов был бы неминуем жесточайший социально-экономический кризис в стране, добавили эксперты института.