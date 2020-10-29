Москва, , 21:58 — REGNUM Введение цифрового рубля в России позволит снизить финансовые издержки и повысить прозрачность операций. Об этом заявил 29 октября министр финансов Антон Силуанов.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Цифровой рубль снижает издержки на транзакции, на оплату труда, будет значительно дешевле осуществлять расчеты в рамках цифрового рубля», — сказал он в интервью телеканалу РБК.

Силуанов также отметил, что с цифровым рублём будет легче осуществлять международные транзакции. «И если будет легче осуществлять инвестиции через цифровой рубль, мы будем в этом только заинтересованы», — подчеркнул он.

В качестве ещё одного из преимуществ цифровой валюты глава Минфина назвал «транспарентность». По его словам, в целом Россия «идёт в тренде c другими странами» в этом вопросе.

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