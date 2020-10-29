Сеул, , 19:41 — REGNUM Выступая перед депутатами парламента страны по вопросам связанным с проектом бюджета на 2021 год, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обратил особое внимание депутатов на содействие экономическому росту и оживлению экономики в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом 29 октября сообщает Синьхуа со ссылкой на южнокорейские СМИ, отмечая, что вторая волна эпидемии не позволила в августе и сентябре преодолеть отрицательную динамику ВВП и возобновить его рост.

Центральной задачей глава государства назвал создание условий для стабилизации социально-экономической ситуации, чтобы добиться существенного восстановительного роста экономики в наступающем году. В 2021 году приоритетами объявлены сохранение имеющегося уровня занятости и создание новых рабочих мест, стимулирование потребления, повышение инвестиционной активности, возобновление экспортных операций.

Ранее сообщалось, что правительство Южной Кореи утвердило проект бюджета, объем которого составит 555,8 трлн вон, что почти на 9% превышает бюджетные показатели текущего года.

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