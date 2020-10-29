Пекин, , 19:34 — REGNUM Китайский центр валютных сделок обнародовал данные о курсе юаня по отношению к другим основным валютам на межбанковском рынке страны. Об этом 29 октября сообщает Синьхуасо ссылкой на соответствующее указание Народного банка Китая (НБК), являющегося основным финансовым регулятором.

Доллар. Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

В течение дня, по данным Центра, валюта страны по сравнению с предыдущим торговым днем ослабела по отношению к доллару на 65 процентных пунктов, составив 6,726 юаня за доллар. В опубликованном списке также представлены курсы юаня по отношению к евро, гонконгскому доллару и фунту стерлингов.