Бишкек, , 19:17 — REGNUM В январе — сентябре 2020 года объем производства продукции легкой промышленности в Киргизии составил 4,6 млрд сомов (около 4,37 млрд рублей), снизившись на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

При этом швейная отрасль республики произвела продукции на сумму 3,8 млрд сомов (около 3,61 млрд рублей), что меньше прошлогоднего показателя на 20,5%.

Соответственно уменьшились и объемы экспорта швейной продукции — на 37%.

Так, если за восемь месяцев предыдущего года этот показатель достигал $67,3 млн (около 5,22 млрд рублей по текущему курсу), то в январе — августе нынешнего года киргизстанские экспортеры поставили за рубеж таких товаров всего лишь на $42,5 млн (около 3,3 млрд рублей), то есть на 36,8% меньше.

«Многие предприятия во время карантина в апреле и мае простаивали, испытывали трудности с поставкой сырья и экспортом продукции, а в конце июня и в июле во время роста числа заразившихся коронавирусом многие предприятия легпрома также были вынуждены остановить производство», — прокомментировал сложившуюся ситуацию председатель госкомитета промышленности Киргизии Жыргалбек Сагынбаев.