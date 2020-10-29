Нижний Новгород, 29 октября 2020, 19:16 — REGNUM Депутаты законодательного собрания Нижегородской области сегодня, 29 октября, одобрили сразу в двух чтениях изменения в закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
В документе указано, что федеральный бюджет безвозмездно выделит региону дополнительно около 3 млрд рублей.
Эти деньги планируют направить, в том числе, на социальные выплаты и выплаты стимулирующего характера:
- на соцпособия безработным — более 680 млн рублей,
- на выплаты соцработникам, помогающим гражданам, у которых выявлен коронавирус — 160 млн рублей,
- на выплаты за выполнение особо важных работ медикам и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлен коронавирус — более 380 млн рублей,
- на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет — около 850 млн рублей.