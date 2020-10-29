Загреб, , 18:37 — REGNUM Размер минимальной заработной платы со следующего года составит 561 евро брутто или 449 евро нетто.

По данным хорватского правительства, минимальная заработная плата в Хорватии со следующего года составит 4250 кун брутто или 3400 нетто, что на 20 евро (150 кун) больше, чем минимальный размер нетто в этом году.

Как сообщает Tanjug со ссылкой на хорватские СМИ, в следующем году рост валового внутреннего продукта (ВВП) Хорватии составит 5%, а в 2022 году он должен вырасти на 3,4%.