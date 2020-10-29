Вашингтон, , 18:54 — REGNUM На американском портале AIthority 28 октября 2020 года опубликован обзор отчета консалтинговой и аудиторской компании Deloitte о влиянии искусственного интеллекта (ИИ) на здравоохранение.

Хотя пандемия высветила необходимость в таких цифровых технологиях, как ИИ, медицинские организации испытали некоторые из их преимуществ ещё до кризиса.

В отчете, называющемся «Исследование Deloitte: состояние искусственного интеллекта на предприятиях в 2020 году, 3-е издание», подготовленном Институтом искусственного интеллекта и Центром технологий, медиа и телекоммуникаций компании Deloitte, показано, как организации внедряют технологии ИИ, извлекают из них выгоду и управляют ими в различных отраслях экономики США, включая здравоохранение. Хотя исследование проводилось до того, как COVID-19 существенно повлиял на мировую экономику, его результаты становятся все более актуальными, поскольку компании здравоохранения стремятся сократить расходы, активизировать разработку своих продуктов и услуг и лучше взаимодействовать с потребителями в «эпоху процветания в мире, в котором люди работают вместе с машинами для достижения лучших результатов».

В статье «Разумное использование искусственного интеллекта в здравоохранении: использование возможностей в области ухода за пациентами и ведения бизнеса» резюмируются основные результаты исследования Deloitte и предлагаются рекомендации, как медицинские предприятия могут получить немедленную отдачу от инвестиций и завоевать конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе.

Опрошенные руководители медицинских компаний согласились с тем, что медицинские организации вкладывают значительные средства в технологии ИИ, но объем этих инвестиций очень разный. Однако большинство опрошенных руководителей считает, что фактический срок окупаемости инвестиций их организации в ИИ соответствует их ожиданиям.

75% крупных организаций с годовым доходом более $10 млрд инвестировали более $50 млн в проекты и технологии ИИ.

Примерно 95% организаций среднего размера с годовым доходом от $5−10 млрд инвестировали менее $50 млн.

73% всех организаций планируют увеличения вложений в ИИ в 2020 году.

Предполагается, что ИИ может повысить эффективность административных процессов, обеспечить точную и быструю диагностику и помочь разработать план лечения для каждого пациента, что приведет к сокращению продолжительности пребывания пациентов в больнице, уменьшению повторных госпитализаций и снижению затрат. На вопрос о результатах, которые организации пытаются получить с помощью ИИ, наиболее часто встречались следующие ответы:

Повышение эффективности процессов (34%);

Улучшение существующих продуктов и услуг (27%);

Снижение затрат (26%).

В качестве основных проблем при внедрении ИИ респонденты отметили:

некачественные данные,

разрозненные системы данных,

высокую начальную стоимость решений ИИ при низкой окупаемости инвестиций и

плохую интеграцию ИИ в имеющиеся компьютерные мощности.

Основные опасения в отношении ИИ:

Высокая стоимость технологий (36%);

Сложность интеграция ИИ в работу организации (30%);

Проблемы внедрения, включая риски ИИ и проблемы с данными (28%).

На вопрос об этических рисках респондентов больше всего беспокоили проблемы безопасности, связанные с работой систем на базе ИИ (28%).

« Медицинские организации, желающие перейти на ИИ, могут получить множество преимуществ, таких как более высокая экономическая эффективность, более высокая скорость вывода на рынок и повышение производительности. Однако эти положительные результаты должны уравновешивать риски, которые любая новая технология может внести в их рабочий процесс. Выявляя и управляя этими конкретными рисками на раннем этапе, медицинские компании могут обеспечить более быстрое и последовательное внедрение ИИ », — заявил Дэн Ресслер, главный консультант и руководитель отдела медико-биологических наук в Deloitte Risk and Financial Advisory, Deloitte & Touche LLP.

По мере увеличения инвестиций в ИИ системы здравоохранения, они должны тщательно планироваться, чтобы инновации в области ИИ дополняли стратегию здравоохранения. Вот несколько рекомендаций от Deloitte:

Инвестировать в надежную стратегию безопасности и управления данными для управления рисками ИИ.

Сосредоточиться на инвестициях, которые могут обеспечить экономию затрат и доказать окупаемость инвестиций, чтобы затем получить поддержку для более широких инвестиций и крупных преобразований.

Поощрять заинтересованные стороны, в том числе врачей, клинический персонал и административный персонал, стремиться быть лидерами и продвигать кадры, работающие с искусственным интеллектом.

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