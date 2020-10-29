Екатеринбург, , 18:19 — REGNUM Бывший руководитель корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин заплатит компании 1,95 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в компании.

28 октября Арбитражный суд Свердловской области вынес своё решение по иску корпорации к Воеводину. Как пишет Накануне.Ru, компания не будет взыскивать с него более 4 млрд рублей. Но в течение 47 дней он заплатит ей 1,95 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, Воеводин покинул свой пост в апреле. А в сентябре ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» подало заявление в арбитражный суд с требованием взыскать с него «в счёт возмещения убытков» 4 073 687 871,75 рубля.

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