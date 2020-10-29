Москва, , 18:12 — REGNUM Целенаправленно Россия не делала ставку на азиатский рынок, но по объёму торговли с Россией Азия вышла на первое место, заявил 29 октября президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».

Путин «По объёму торговли, если сравнить с Европой, Азия вышла у нас на первое место».

Исходя из существующего положения вещей, отмечает президент, активно развиваются именно азиатские рынки. Рост китайской экономики «может быть, не такой, как Китаю хотелось бы», остаётся существенным.

Путин «В этом смысле Китай остаётся драйвером развития мировой экономики, и объём китайской экономики — он уже по паритету покупательской способности стал больше, чем объём экономики США».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин напомнил ЕС, что союзу следовало бы распространять свой рыночный подход к развитию экономики и на другие страны, а не давить на них санкциями.

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