Москва, 29 октября 2020, 18:12 — REGNUM Целенаправленно Россия не делала ставку на азиатский рынок, но по объёму торговли с Россией Азия вышла на первое место, заявил 29 октября президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».
Исходя из существующего положения вещей, отмечает президент, активно развиваются именно азиатские рынки. Рост китайской экономики «может быть, не такой, как Китаю хотелось бы», остаётся существенным.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин напомнил ЕС, что союзу следовало бы распространять свой рыночный подход к развитию экономики и на другие страны, а не давить на них санкциями.
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