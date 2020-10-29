Москва, , 17:50 — REGNUM Продление отсрочки по налогам и страховым взносам еще на три месяца безусловно — отличная новость для МСП, считает руководитель Московского регионального отделения Партии Роста Дмитрий Пурим. Об этом он заявил сегодня, 29 октября, комментируя предложение Владимира Путина продлить отсрочку по налогам и взносам для бизнеса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Самое главное то, что мы понимаем, что президент нас слышит. Очень хочется, чтобы и его слова о том, что «принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса» услышали те, кому это предназначается — правоохранителям», — отметил Пурим.

«Интересно, кто-нибудь пытался перевести на иностранный язык слова «давление на бизнес правоохранительных органов» — звучит на любом языке дико, кроме русского. Поэтому мне хочется усилить посыл президента: «Не мешайте бизнесу! Отстаньте от нас хоть на время! Не до вас сейчас, не до вас, наши дорогие правоохранительные органы!», — добавил эксперт.