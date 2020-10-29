Лондон, , 17:47 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжили падение в ходе торговой сессии 29 октября, обе основные марки уже просели более чем на 3%.

К настоящему моменту январские фьючерсы Brent упали в цене на $1,30 (3,28%), до $38,34 за баррель. Декабрьские фьючерсы WTI подешевели на 1,39 (3,72%), до $36,00 за баррель.

Падение котировок связано с общим кризисом из-за «второй волны» коронавируса и блокировок, а также возобновлением нефтедобычи в Ливии.

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