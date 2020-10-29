Москва, , 17:45 — REGNUM Российское руководство, несмотря на пандемию и экономический кризис, не откажется от реализации крупных национальных проектов, заявил 29 октября президент России Владимир Путин на инвестфоруме «Россия зовет».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам президента РФ, наличие экономических сложностей «совсем не значит, что мы отказываемся от крупных проектов в рамках национальных целей развития».

«Какие они? Они тоже хорошо известны, но я повторю их, пожалуйста. Это развитие так называемого Восточного полигона, возможности для БАМа (Байкало-Амурской магистрали), для Транссиба, для того чтобы предпринимали, которые планируют вкладывать свои деньги в разработку определенных месторождений, имели возможность вывезти эту продукцию на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, на перспективные, растущие рынки. Это, безусловно, развитие железнодорожной инфраструктуры и подъездов к Черному морю, к Азово-Черноморскому бассейну. Это развитие железнодорожной инфраструктуры в Центральном федеральном округе, в целом центрального транспортного узла. Это строительство новой автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань, чтобы нам соединить эту магистраль, о чем мы договорились вместе с нашими казахстанскими и китайскими партнерами», — перечислил Владимир Путин.

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