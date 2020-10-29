Мурманск, , 17:41 — REGNUM Депутаты Мурманской областной думы продлили до 2024 года действие нулевой налоговой ставки для предпринимателей, работающих по упрощенной и патентной системах налогообложения.

В регионе налоговые каникулы распространяются на организации сельского и лесного хозяйства, здравоохранения и социальных услуг, образования и туризма и ряд других сферах.

С 2016 года данной налоговой преференцией воспользовались порядка 700 впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в обозначенных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне действие нулевой налоговой ставки продлили в Архангельской области.