Москва, , 17:29 — REGNUM Спад экономики в России тоже будет, но не такой глубокий, как в других странах, заявил 29 октября президент России Владимир Путин на инвестфоруме «Россия зовет».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению президента РФ, экономический спад в России останется в пределах 4−4,2%.

«Смотрите, спад экономики у нас будет, конечно, но он будет значительно меньше, чем в других странах. Это будет где-то в пределах примерно 4 процентов в этом году, в следующем году мы планируем минус 4,2, не планируем, а ориентиры такие, а через год уже будет явный рост, в том числе будет и рост профицита. Я сейчас называл вам цифры, это дефицит и потом последующий профицит бюджета. В этом году где-то будет у нас 4,4 дефицит бюджета, в следующем году — 2,4, мы считаем, примерно, а в следующем году будет профицит где-то 1 процент. И, соответственно, рост экономики будет восстанавливаться в эти же сроки. В целом я, скорее, настроен оптимистично, чем пессимистично, и рассчитываю, что наши потенциальные партнеры это оценят», — рассказал Владимир Путин.

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