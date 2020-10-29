Нью-Йорк, США, , 17:11 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги 29 октября разнонаправленно — индекс Dow Jones стартовал в «красной зоне», S&P 500 и Nasdaq выросли на открытии.

Индекс Dow Jones упал на 38,97 пункта (0,15%), до 26 480,98 пункта, индекс S&P 500 вырос на 6,54 пункта (0,20%), до 3277,57, индекс Nasdaq вырос на 59,60 пункта (0,54%), до 11 064,47 пункта.

Рост «высокотехнологичного» Nasdaq связан со скорой публикацией квартальных отчетов крупных интернет-компаний, которые гораздо меньше других участников рынка пострадали от эпидемии COVID-19.

Читайте также: Уолл-стрит восстанавливается после худших торгов месяца