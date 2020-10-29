Москва, , 16:59 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $37 за баррель впервые с мая 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 29 октября.

По состоянию на 16:20 мск стоимость январских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 5,32% относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достигла $37,55 за баррель. При этом декабрьские фьючерсы подешевели на 5,85% — до $36,82 за баррель.

Тем временем стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) упала на 5,72% — до $35,25 за баррель.

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