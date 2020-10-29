Москва, , 16:53 — REGNUM Рынок ценных бумаг тесно связан со взаимодействием государства и деловых кругов, заявил 29 октября президент России Владимир Путин на инвестфоруме «Россия зовет».

По словам президента РФ, развитие и совершенствование этого рынка напрямую зависит от такого сотрудничества.

«Для укрепления и совершенствования рынка ценных бумаг крайне важно тесное сотрудничество государства и бизнеса. Отмечу здесь выпуск так называемых вечных облигаций нашей крупнейшей инфраструктурной компании «Российские железные дороги». При содействии Правительства и Центрального банка эти ценные бумаги позволили обеспечить ресурсами инвестиционную программу РЖД и, что здесь особенно важно, сформировать портфель заказов для отечественных производителей оборудования, вагонов, локомотивов», — рассказал Владимир Путин.

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