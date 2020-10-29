Москва, , 16:41 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 23 октября составил $589,8 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

На 16 октября международные резервы страны составляли $585,3 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $4,5 млрд, или на 0,8%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото».

На начало октября, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $432,63 млрд, специальные права заимствования — $6,84 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,84 млрд, монетарное золото — $139,12 млрд.