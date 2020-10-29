Москва, , 16:41 — REGNUM Граждане РФ могут спасти свои сбережения от инфляции и девальвации, если будут вкладывать их в золото, хотя и в этом случае следует проявить осторожность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

«Действительно, вложения в золото позволяют уберечь сбережения от инфляции и девальвации. Но стоит обращать внимание именно на истинно инвестиционные продукты, такие как золотые слитки и монеты, обезличенные металлические счета, — сказала она. — Вкладываясь в них, не стоит рассчитывать на быстрое получение дохода. Это вложения на долго — или среднесрочный период. А вот рассматривать ювелирные изделия как форму сбережений некорректно, если они не уникальны, даже несмотря на то, что цены на золотые ювелирные изделия в российских магазинах постепенно растут».

Как пояснила Воронкова, стандартные ювелирные изделия не обладают ликвидностью, так как на них непросто найти покупателей.

«Да и цена продажи, скорее всего, окажется не слишком выгодной, так как обычно при этом исходят из цены лома», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова оценила перспективы инвестиционного спроса на золото.