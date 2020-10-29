Москва, , 16:40 — REGNUM Падение мирового производственного спроса на золото может быть компенсировано ростом инвестиционного спроса, который в настоящее время уверенно растет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

«Некоторая компенсация потерь на мировом рынке золота может быть обеспечена инвесторами, потребляющими более четверти объема мирового рынка золота, — сказала она. — Инвестиционный спрос на золото сегодня уверенно растет. Предполагается, что именно он поддержит уровень цен на мировом рынке золота. Можно предположить, что тренды инвестиционного спроса будут благоприятно складываться и в следующем году, поскольку золото сегодня в полной мере соответствует своему имиджу «тихой гавани».

Как пояснила Воронкова, для рынка золота нехарактерны резкие конъюнктурные колебания, которыми отличаются, например, фондовые рынки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, что происходит с мировым спросом на золото.