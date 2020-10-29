Москва, 29 октября 2020, 16:40 — REGNUM Падение мирового производственного спроса на золото может быть компенсировано ростом инвестиционного спроса, который в настоящее время уверенно растет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.
Как пояснила Воронкова, для рынка золота нехарактерны резкие конъюнктурные колебания, которыми отличаются, например, фондовые рынки.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, что происходит с мировым спросом на золото.