Москва, 29 октября 2020, 16:39 — REGNUM В настоящее время не стоит надеяться на то, что на мировом рынке золота произойдут какие-то существенные изменения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала новость о том, что мировой спрос на золото в мире в III квартале 2020 года снизился почти на 20%
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году спрос на золото восстановится.
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