Москва, , 16:39 — REGNUM В настоящее время не стоит надеяться на то, что на мировом рынке золота произойдут какие-то существенные изменения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала новость о том, что мировой спрос на золото в мире в III квартале 2020 года снизился почти на 20%

«Ожидается, что по итогам 2020 года спрос в ювелирной отрасли в целом по миру упадет на треть, — сказала Воронкова. — Под влиянием пандемии уже упал спрос на золото в электронике, медицине, других отраслях промышленности. Практически вдвое сократится к концу года спрос на золото со стороны центральных банков. Основываясь на пессимистичных оценках дальнейшего развития мировой экономики и экономик отдельных стран, можно заключить, что пока не стоит надеяться на сколько-нибудь существенные изменения суммарного спроса на мировом рынке золота».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году спрос на золото восстановится.

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