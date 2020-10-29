Москва, , 16:35 — REGNUM Победа Джо Байдена (кандидат от демократов) на выборах в США может привести к положительным моментам в социальном плане, но как это отразится на долларе — говорить трудно.

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Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!». О варианте с победой Байдена он сказал следующее:

«Если будут реализовываться с социальной точки зрения очень выигрышные проекты, но с точки зрения сохранения устойчивости бюджетной системы, с точки зрения экономики в целом, как это повлияет на доллар — сейчас очень сложно сказать».

Глава государства добавил, что проще прогнозировать ситуацию в случае победы оппонента Байдена — Дональда Трампа (кандидат от республиканцев, действующий президент США), ведь он находится у власти.

Путин «В общем, здесь какая-то предсказуемость, сохранение той линии, которая нам уже понятна, даёт больше возможностей прогнозировать то, что будет происходить».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что высказываться о грядущих президентских выборах в США нет особого смысла, потому что сейчас любые заявления из России будут использованы против неё.

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