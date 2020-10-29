Москва, 29 октября 2020, 16:35 — REGNUM Победа Джо Байдена (кандидат от демократов) на выборах в США может привести к положительным моментам в социальном плане, но как это отразится на долларе — говорить трудно.
Следите за развитием событий в трансляции: «Инвестфорум «Россия зовет» с участием Владимира Путина — трансляция»
Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!». О варианте с победой Байдена он сказал следующее:
Глава государства добавил, что проще прогнозировать ситуацию в случае победы оппонента Байдена — Дональда Трампа (кандидат от республиканцев, действующий президент США), ведь он находится у власти.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что высказываться о грядущих президентских выборах в США нет особого смысла, потому что сейчас любые заявления из России будут использованы против неё.
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