Подгорица, , 16:23 — REGNUM Проект бюджета Черногории не может быть принят до 15 ноября — это законный срок подачи его в парламент, так как новое правительство страны еще не сформировано, пишет издание Vijesti.

Самый важный экономический акт на 2021 год — законопроект о бюджете, по неофициальной информации, будет ждать формирования нового правительства и, несомненно, вряд ли может быть определен до 15 ноября, что является юридическим сроком. Таким образом, в Черногории происходит аналогичный сценарий четырехлетней давности, когда уходящая исполнительная власть ждала до 18 декабря с первым бюджетным предложением.

Проект бюджета также должен пройти правительственную комиссию по экономическим вопросам, и в связи со сменой правительства она также должны быть избрана.

Во время одного из последних публичных выступлений уполномоченный по составу нового правительства Здравко Кривокапич объявил 11 ноября крайним сроком, в течение которого он предложит членов исполнительной власти.

Официально не объявлено, кто сможет занять одну из самых важных должностей в новом правительстве — функцию министра финансов, и Кривокапич сказал, что у него есть решение и что им будет один из профессиональных сотрудников.