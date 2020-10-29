Москва, , 16:23 — REGNUM Уровень зависимости России от мировой экономики существенно снизился за последние годы, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».

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По его словам, «уровень суверенитета России в экономической сфере за последние годы в значительной степени увеличился». При этом глава государства подчеркнул, что зависимость эта «взаимная»: зависит не только Россия, зависят и от России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, ни Россия, ни ряд других стран в ближайшие десятилетия не смогут совсем отказаться от сырьевой экономики.

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