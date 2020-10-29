Подгорица, , 16:19 — REGNUM Коэффициенты ликвидности банковской системы Черногории в целом на нынешнем и десятилетнем уровнях были выше установленных минимумов.

Согласно данным Центрального банка (CBCG), средние ликвидные активы банков в августе составили около миллиарда евро, что на 7,8 процента больше, чем в июле,

Средние ликвидные активы в августе были на 9,4 процента ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Валютный баланс банков на конец августа составил 4,62 миллиарда евро и увеличился на 0,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

В структуре активов банков в августе преобладающая доля в размере 70 процентов приходилась на совокупные ссуды, за которыми следовали денежные средства и депозитные счета в центральных банках с 17,6 процента, ценные бумаги с десятью процентами, а 2,4 процента приходились на оставшиеся элементы активов.

Совокупный капитал банков на конец августа составил 622,4 миллиона евро и показал рост на 1,4 процента в месячном исчислении, в то время как он вырос на 5,1 процента в годовом исчислении.