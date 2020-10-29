Москва, , 16:19 — REGNUM Отсрочка по налогам позволит малому и среднему бизнесу получить возможность восстановления деятельности и доходов. Об этом заявила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM адвокат Межреспубликанской коллегии адвокатов Эльмира Мусаева.

Она прокомментировала информацию о том, что правительство рассматривает вопрос о продлении каникул до 2021 года.

«Такая необходимость возникла в связи с тяжелым положением, в котором оказался российский бизнес, и особенно его малый и средний сегменты, по итогам пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Многие сферы деятельности бизнеса весной-летом 2020 года оказались парализованными, что нанесло очень серьезный ущерб экономике. Ряд бизнесов был вынужден прекратить существование, другие бизнесы оказались на грани банкротства. С целью улучшить финансовое положение российского бизнеса правительство и предпринимает такой шаг как возможное продление налоговых каникул. Они должны дать предпринимателям возможность восстановления своей деятельности и доходности бизнеса после пандемии», — сказала эксперт.

Она отметила, что налоговые каникулы при этом не будут распространяться на платежи самозанятых, хотя эта категория является наименее обеспеченной среди российских предпринимателей.

«У самозанятых, во-первых, есть отдельные льготы в различных регионах, во-вторых самозанятые не используют труд наемных работников, не могут осуществлять деятельность в ряде сфер, требующих регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, а также, как правило, несут меньшую налоговую нагрузку», — пояснила Мусаева.