Москва, , 16:16 — REGNUM Уровень бедности в ближайшие годы в России будет сокращён в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».

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По словам главы государства, в России около 20 млн живут за чертой бедности. Этот показатель по сравнению с 2000 годом сократился в два раза — тогда было 42 млн с лишним.

Путин «И в ближайшие годы мы сократим ещё, я в этом уверен, ещё в два раза».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября в департаменте корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России заявили, что в стране за последние годы число бедных людей выросло до 20 млн.

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