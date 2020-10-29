Подгорица, , 16:15 — REGNUM По данным статистического управления Monstat, в Черногории в сентябре зарегистрировали в коллективном размещении 38,83 тысячи туристов, что на 76,5 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество ночевок составило 176,55 тысячи человек, что на 74 процента меньше, чем в том же месяце 2019 года.

За первые девять месяцев 2020 года было на 77,7 процента меньше прибытий и на 79,7 процента меньше ночевок, чем за тот же период прошлого года.