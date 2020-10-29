Ставрополь, , 16:14 — REGNUM Электротранспортные предприятия Ставрополя и Пятигорска с 1 января 2021 года перейдут в краевое подчинение. Депутаты региональной думы одобрили это решение, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе парламента по итогам очередного заседания.

Закон о передаче в ведение региона муниципального унитарного троллейбусного предприятия Ставрополя и МУП «Городской электрический транспорт» Пятигорска был внесен в думу губернатором и правительством Ставрополья.

Ожидается, что переход в краевое подчинение позволит транспортным предприятиям «получить новый толчок к развитию» и рассчитывать, в том числе, на федеральную поддержку, обновить подвижной состав и провести реконструкцию производственных мощностей.

«Находясь в муниципальной собственности, предприятия сталкивались с финансовыми трудностями и не могли вкладываться в собственное развитие. Краевое подчинение обеспечит им качественно новые возможности», — отметил председатель комитета думы по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Игорь Андрющенко.

Ранее местные СМИ писали, что электротранспортные предприятия на Ставрополье ежегодно копят долги по зарплатам и за электричество. В частности, весной 2020 года трамвайный парк Пятигорска оказался на грани банкротства, накопив больше 20 млн рублей долгов перед горэлектросетью и задолжав зарплату почти 500 сотрудникам.

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