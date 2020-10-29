Москва, 29 октября 2020, 16:04 — REGNUM При переходе граждан РФ на удалённый режим работы, скорее всего, снизилась эффективность труда семейных людей и тех, кто только приступил к трудовой деятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Так она прокомментировала итоги опроса, который показал, что, по мнению почти 40% жителей РФ, их коллеги стали работать менее эффективно.
Кроме того, как пояснила экономист, важна и специфика выполняемых сотрудниками функций.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Сергей Демин заявил, что в перспективе удалённая работа станет частью повседневного российского бизнес-обихода, но ее нормы и правила нужно закрепить законодательно.