Москва, , 16:04 — REGNUM При переходе граждан РФ на удалённый режим работы, скорее всего, снизилась эффективность труда семейных людей и тех, кто только приступил к трудовой деятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Так она прокомментировала итоги опроса, который показал, что, по мнению почти 40% жителей РФ, их коллеги стали работать менее эффективно.

«Каковы возможные причины снижения эффективности работы на «удалёнке»? Их несколько — от отсутствия дома автономного рабочего места работника до трудностей при организации коллективной работы, — сказала она. — Можно предположить, что эффективность снизилась у людей семейных, с детьми, которым сложно объяснить занятость родителей. Сложно тем, кто только приступил к трудовой деятельности. Необходима высокая самоорганизация, умение собраться и интенсивно работать».

Кроме того, как пояснила экономист, важна и специфика выполняемых сотрудниками функций.

«Риски различны — от физиологических (находясь дома, мало двигаясь и чаще питаясь, работники могут набрать лишний вес, ухудшить состояние здоровья) до экономической безопасности организации при потере информации», — добавила Мирзабалаева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Сергей Демин заявил, что в перспективе удалённая работа станет частью повседневного российского бизнес-обихода, но ее нормы и правила нужно закрепить законодательно.