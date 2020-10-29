Нижний Новгород, , 16:00 — REGNUM Общий объем инвестиций по проектам номинантов конкурса «Инвестпроект года» превышает 12 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков сегодня, 29 оектября.

По его словам, последние три года регион демонстрировал уверенный прирост объема инвестиций в основной капитал. Так, только за 2019 год этот показатель увеличился на 4,2%, достигнув 292,6 млрд рублей.

«В 2020 году, несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться бизнесу, мы прогнозируем, что объем инвестиций сохранится на уровне прошлого года», — резюмировал замглавы региона.

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