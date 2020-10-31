Вашингтон, 31 октября 2020, 07:06 — REGNUM С ростом внешнего и внутреннего долга у США образуется новая «индустрия» поисков причин, по которым можно не отдавать долги. Какие успехи уже достигнуты мировым лидером на этом направлении, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Александр Запольскис.
Кажущийся очевидным и уже неоднократно анонсированный способ списания американских долгов — путь отмены «устаревшего» доллара, с которым связано так много неприятных для США долгов. Но для того, чтобы отменить доллар и безопасно перейти к продолжению своего «справедливого мирового лидерства», США необходимо взять под свой контроль всё, что связано с кредитованием в масштабах всего мира. Иначе бумеранг, от которого пытаются отвязаться в Вашингтоне, снова вернется.
И на этом пути взятия под контроль долгов и кредитов в мировом масштабе уже имеются и конкретные оправдания — коронакризис же, какой возврат долгов при таком прекрасном форс-мажоре, и техническое средство. Как хочет действовать организация, которая претендует на роль американского инструмента по очередному переделу мира? Читайте статью Александра Запольскиса «МВФ предлагает кинуть мировую экономику еще раз».