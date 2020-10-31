Вашингтон, , 07:06 — REGNUM С ростом внешнего и внутреннего долга у США образуется новая «индустрия» поисков причин, по которым можно не отдавать долги. Какие успехи уже достигнуты мировым лидером на этом направлении, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Александр Запольскис.

Увеличенное изображение купюры доллара (фрагмент) Eli Christman

Кажущийся очевидным и уже неоднократно анонсированный способ списания американских долгов — путь отмены «устаревшего» доллара, с которым связано так много неприятных для США долгов. Но для того, чтобы отменить доллар и безопасно перейти к продолжению своего «справедливого мирового лидерства», США необходимо взять под свой контроль всё, что связано с кредитованием в масштабах всего мира. Иначе бумеранг, от которого пытаются отвязаться в Вашингтоне, снова вернется.

И на этом пути взятия под контроль долгов и кредитов в мировом масштабе уже имеются и конкретные оправдания — коронакризис же, какой возврат долгов при таком прекрасном форс-мажоре, и техническое средство. Как хочет действовать организация, которая претендует на роль американского инструмента по очередному переделу мира? Читайте статью Александра Запольскиса «МВФ предлагает кинуть мировую экономику еще раз».