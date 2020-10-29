Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Рекордный рост показал ВВП США в третьем квартале, несмотря на непростую ситуацию в экономике из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает 29 октября CNBC.

По предварительным данным министерства торговли США, в период с июля по сентябрь этот показатель вырос на 33,1%, чему способствовали рост потребления и продаж в бизнесе, инвестиции в жилищное строительство, а также экспорт.

При этом такой резкий наблюдается после значительного падения во втором квартале, когда ВВП страны сократился на 31.4%.