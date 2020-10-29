Москва, , 15:55 — REGNUM Хотелось бы думать, что сегодня, 29 октября, рубль отыграет часть потерянного ранее, но нет: внешний фон все такой же сумрачный, нефть падает все ниже, интерес к риску все слабее, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«При таких вводных доллар США подрос к 79,49 руб. и может подтянуться к 79,75 руб. Евро стоит около 93,00 руб., быстро реализовав все обозначенные ранее цели, и способен двигаться в пределах 92,50−93,50 руб.

Доллар пробил-таки границу обозначенного нами ранее диапазона 76,50−79,00 руб. и торгуется выше. Будет ли взята долларом планка в 80,00 руб. в ближайшие часы?

Если падение в нефти не уменьшится в объемах и размерах, атака на психологически важный рубеж будет быстро организована.

Но уже сейчас доллар выглядит слишком дорогим, поэтому как только на рынке появятся намеки на затишье, доллар ляжет в коррекцию.

Сейчас совершенно точно не стоит делать никаких резких движений, связанных с наличной или безналичной валютой», — дала совет гражданам эксперт.

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