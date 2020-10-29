Москва, , 15:54 — REGNUM То, что почти у 80% жителей РФ есть только рублевые вклады, объясняется в числе прочего тем, что у населения нет денежных излишков, которые они могли бы перевести в валюту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

«Один из главных принципов сбережений гласит, что хранить деньги надо в той валюте, в которой их зарабатываешь и тратишь, а для подавляющего большинства жителей РФ таковой является рубль, — сказал Марков. — В иностранную валюту вкладывают, как правило, излишки денежных средств либо с целью защиты от инфляции, либо с целью заработать на росте курса, либо для того, чтобы иметь деньги для зарубежных поездок. У большинства жителей РФ больших излишков денежных средств, увы, нет, поэтому они хранят свои сбережения в рублях, по которым еще можно и получить процентный доход (проценты по валютным вкладам стремятся к нулю). В ближайшее время указанное соотношение валют вкладов вряд ли изменится в пользу иностранной валюты. Скорее следует ожидать уменьшения количества валютных вкладов».

При этом Марков подчеркнул, что в целом текущий расклад в пользу рублевых вкладов выгоден и для экономики России, и для ее банковской системы.

«Он обеспечивает поддержание у банков рублевой ликвидности, с помощью которой они могут выдавать кредиты, которые будут обеспечивать развитие производства или стимулировать платежеспособный спрос, способствуя тем самым развитию российского реального сектора и экономики страны в целом», — считает эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан РФ находятся в такой бедности, что не могут позволить себе такую подушку безопасности, как накопления в валюте.

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