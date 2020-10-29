Москва, , 15:47 — REGNUM В России к новогодним праздникам подорожают все продукты питания, при изготовлении которых используются сахар и подсолнечное масло. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

«В современной экономике все взаимосвязано, и цены многих российских сельхозпродуктов зависят от ситуации на мировых рынках. Именно рост мировых цен способствовал подорожанию сахара на наших прилавках (в 1,5 раза по сравнению с декабрем 2019), а также подсолнечного масла (на 14,8%). Эта тенденция продолжится, и к новому году цены на эти товары вырастут ещё. Соответственно подорожают и все продукты питания, при изготовлении которых используется сахар и подсолнечное масло, — сказала Долгова. — О подорожании рыбных продуктов говорили ещё летом — санитарные требования резко увеличили затраты рыбной отрасли на всех этапах от вылова до прилавка».

Как пояснила экономист, торговля, понесшая немалые убытки из-за карантина и санитарных требований, не будет снижать торговые надбавки и проводить широких распродаж после праздников.

«Новый год — это возможность покрыть повышенные затраты и убытки весеннего периода, — сказала Долгова. — Повышение цен к новому году может составить от 20 до 30% по отдельным товарам. Наиболее сильный рост будет по алкоголю и рыбной продукции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России новогодний стол в 2020 году подорожает примерно на 5−10%.

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