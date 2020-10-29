Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM Петербург получит 1 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию Лиговского путепровода. Об этом 29 октября сообщили в Смольном. Договоренности о межбюджетном трансферте удалось достичь с Росавтодором.

Средства направят на второй этап реконструкции автодороги «Нарва» от ж/д станции Лигово до Красного Села, а именно на реконструкцию Лиговского путепровода, который является частью магистрали, связывающей федеральную трассу «Нарва», КАД и улицы Петербурга.

Благодаря этим вливаниям в 2020 году удастся выйти на 30% технической готовности путепровода, заявили в Смольном.

Между тем раньше власти города сообщали, что путепровод уже и так готов на 30%. Эпопея с реконструкцией началась еще в 2018 году. Изначально контракт заключили на 3,6 млрд рублей с ЗАО «Пилон». Хотя работы стояли еще с весны 2019 года, только в октябре стало известно, что Смольный расторг наконец контракт, а к «Пилону» подали иск о банкротстве.

Сейчас подрядчик «СК «Орион плюс» работает над земляным полотном и дорожной одеждой на проспекте Маршала Жукова и Таллинском шоссе, а также возводит гидроизоляцию и покрытие путепровода первой очереди, устанавливает фундаменты для шумозащитных экранов и обустраивает ливневую канализацию.

Добавим, в сентябре 2020 года Росавтодор получил из резервного фонда правительства РФ средства для региональных дорог. Дополнительная финансовая поддержка регионов предусмотрена по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и ведомственной целевой программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

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