Москва, , 15:38 — REGNUM В 2021 году спрос на золото восстановится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала новость о том, что в 2020 году почти на 20% упал общий мировой спрос на золото.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

«Самая очевидная причина падения спроса на золото — пандемия. Кризис привел к увеличению цен на золото, снижению деловой активности, в том числе и спроса со стороны ювелирной промышленности. Одна из значимых причин подобной ситуации — изменение политики центральных банков, так как они начали использовать имеющиеся запасы для стабилизации на внутренних рынках, — сказала Кошелева. — При этом мы видим, как активно растет инвестиционный спрос на золото: более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Это связано с недоверием к стандартным инструментам и поиском «защитных» активов. При этом важно отметить, что подобный спрос на «защитный» актив наблюдается со стороны неквалифицированных инвесторов, ювелирная промышленность с связи с кризисом закупает его гораздо меньше, а профессиональные инвесторы придерживаются иных стратегий».

При этом Кошелева заявила, что в 2020 году спрос, вероятно, может продолжать падать до нормализации ситуации с пандемией, до восстановления спроса со стороны центральных банков, а также ювелирной промышленности. Но в 2021 году регулирующие банки скорее начнут скупать золото, и спрос восстановится до прежних объемов.

«Так как цены на золото продолжают расти и есть вероятность, что они как минимум будут показывать хорошие показатели, то гражданам РФ, которые решили хранить свои сбережение в золоте, не стоит беспокоиться об уже имеющихся активах. Но, пожалуй, для покупки золота момент в этом году уже упущен», — добавила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что если доходы населения не перестанут сокращаться, то производственный спрос на золото продолжит падать стремительными темпами.

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