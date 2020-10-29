Москва, , 15:32 — REGNUM Если доходы населения не перестанут сокращаться, то производственный спрос на золото продолжит падать стремительными темпами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста», доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость о том, что в III квартале 2020 года общий спрос на золото в мире потерял 19%.

«Падение спроса на золото, на первый взгляд, удивительно: в условиях кризиса, в том числе и коронакризиса, мировой неопределенности, роста числа и напряженности мировых конфликтов спрос на золото должен расти — это самое надежное средство сбережений в это время, — сказал Ковригин. — Однако спрос на драгметалл бывает очень разный как инвестиционный, так и производственный. Падение спроса коснулось именно производственного его компонента. Из золота изготовляют товары престижного потребления. В условиях локдаунов, падения доходов населения сокращается прежде всего спрос на престижные товары. С этим и связано падение спроса. Инвестиционный же спрос на золото растёт».

Как пояснил эксперт, дальнейшая цена на золото будет зависеть от развития кризисных явлений.

«Если доходы населения продолжат сокращаться, то производственный спрос на золото продолжит падать стремительными темпами. Думаю, что в условиях неопределённости из-за коронавируса как минимум роста спроса производителей престижных товаров на золото не будет», — добавил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева заявила, что до конца года золото не просядет в цене, а вот потом падение цен вполне вероятно.