Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM Федеральный бюджет должен поделиться деньгами с регионами-донорами, которые ранее не настолько нуждались в трансфертах, как дотационные. Об этом 29 октября заявила депутат петербургского Заксобрания, доктор экономических наук Оксана Дмитриева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитриева указала, что в начале пандемии звучали призывы «распечатать кубышку» Фонда национального благосостояния, чтобы раздавать деньги гражданам напрямую, но она была скептически настроена к таким мерам. Вместо раздачи денег она считает необходимым компенсировать из ФНБ выпадающие доходы федерального и региональных бюджетов.

«Огромные дефициты у бюджетов, причем у бюджетов регионов-доноров, таких, как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, и в Москве большое выпадение, правда, они справляются, так как у них высокий профицит и бюджетная обеспеченность высокая. Здесь без помощи федерального бюджета [не обойтись]. Или пусть делятся доходами от нефти и газа, либо из кубышки ФНБ, но это принципиальный вопрос», — заявила Дмитриева.

В противном случае субъекты РФ либо недостаточно профинансируют статьи, связанные с коронвирусом напрямую — будет не хватать на тесты, койки и врачей, затем и на вакцинацию — либо будут «резать по живому» нужные социальные программы.

«Что у нас и происходит», — сказала Дмитриева.

Читайте также: Бюджет Петербурга пострадал от падения нефтяных цен больше, чем от пандемии

Напомним, в 2020 году в Петербурге фактически ликвидировали финансирование программы «Молодежи — доступное жилье». На 2021 год финансирование расселения коммунальных квартир было сокращено в пять раз по сравнению с показателем 2019 года, на эти цели не хватает 2,5 млрд рублей. Кроме того, еще 7 млрд рублей не достает на социальное обеспечение и выплаты семьям с детьми, 9 млрд рублей — на лекарственное обеспечение, 3,5 млрд рублей — на капитальный ремонт жилья, из-за чего ремонтировать дома в 2021 году будут только за счет граждан. Еще 2,8 млрд рублей не хватает на субсидии общественному транспорту, чтобы можно было не повышать тарифы на проезд.

«Нужно не стесняться и формулировать позицию четко: покрывайте трансфертами из федерального бюджета, причем тем регионам, которые никогда ранее на трансферты не жили, таким, как Санкт-Петербург», — добавила Оксана Дмитриева.

Читайте также: На борьбу с коронавирусом Петербург потратил почти 50 млрд рублей