Реутов, Московская область, , 15:42 — REGNUM Пострадавшие финансово от распространения коронавируса лица смогут освоить новые профессии в Подмосковье. Об этом 29 октября сообщили в министерстве образования региона.

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Как отметила глава регионального минобраза Ирина Каклюгина, в подмосковном Реутове на базе Центра опережающей профессиональной подготовки реализуется федеральная программа по обучению жителей, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Обучение проводят как очно, так и с применением дистанционных технологий.

«Уже порядка двух тысяч человек — выпускники, безработные и те, кто находится под риском увольнения, — начали обучаться востребованным специальностям. Всего до конца года на базе подмосковного Центра обучатся порядка четырех тысяч человек», — сказала Каклюгина.

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